體適能測試後昏迷 57歲民安隊員猝逝

資歷近40年 隊友網上發文悼念 有近40年資歷的一名民安隊三級隊員，前晚在油麻地民安隊總部完成體適能測試後，在休息期間突感身體不適，未幾陷入昏迷，其隊友即時替其急救，並由救護車急送醫院搶救，惜最後不幸離世。民安隊發言人表示，對該隊員離世非常難過，已聯絡其家屬致以深切慰問及提供適切協助。事後有隊員在社交網站發文悼念，形容事件「覺得好突然……兩三個星期前才見到他……現在就天隔一方」、「雄仔，一路好走」、「聽到悲傷的消息、我哋深表哀悼」等。另有人讚揚死者生前「盡忠職守，熱愛部隊」。

民眾安全服務隊發言人在昨日凌晨表示，一名姓梁（57歲）男隊員於前晚8時許，在油麻地民安隊總部完成體適能測試後，在休息期間有隊友發覺他身體不適，其後昏迷，其隊友立即為他進行急救後，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，延至同日晚上10時07分離世。梁男於1986年加入民安隊，現時為3級隊員。民安隊對該隊員離世表示非常難過，並已聯絡其家屬致以深切慰問及提供適切協助。

事發後，有認識梁男的民安隊隊員在網上發文悼念，形容事件「覺得好突然，因為兩三個星期前才見到他，但現在就天隔一方」、「寫下自己的感受時，眼淚止不住向下流……他是我在民安隊少年團時已經認識」、「有時候我覺得他有一點太熱情，還是有一點會讓人覺得煩惱，無論在甚麼當值場地場景也好，他也可以從不同地方教會我好多嘢……還要多謝他」，「千言萬語也說不盡，人走了，祝你一路好走」。另有人留言「梁隊員，安息」、「師兄一路好走」。

多項測試按年齡調整 根據民安隊網頁，隊員需要進行多項職能測試和體能測試，當中體能測試可選擇掌上壓或跪上壓，一分鐘內做10次，做掌上壓時手肘垂直支撐起身體，身體成一直線雙腳腳尖放在墊外。做跪上壓時手肘垂直支撐起身體，身體成一直線雙膝跪在墊上，小腿垂直。屈臂彎曲時，須形成90度或小於90度，身體保持成一直線。推臂至手伸直，身體保持成一直線。

仰臥起坐測試要求一分鐘13次，仰臥墊上，雙手交叉貼在胸前，雙腳成90度。彎曲起上身至與地面成90度，雙手一直交叉緊貼在胸前。後仰至雙膊貼墊，回復開始時的動作。組合跳測試要求半分鐘6次，直立雙腳腳尖緊貼膠墊前，頭望向前。下蹲以雙手按墊，雙手距離腳尖約一呎。雙腳同時後撐至掌上壓的預備姿勢一樣，頭望向前。雙腳同時前蹲，雙腳腳尖貼膠墊前，雙手保持按墊。回復直立姿勢。而800米跑步測試，要求投考者須於6分鐘內跑畢800米。有知情人士指出，以上是投考隊員時的標準要求。至於每年測試項目是一樣，但每年測試的準則會視乎年齡而定。