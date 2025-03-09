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大浪灣石灘現神秘男屍

事主遺體被帳篷遮蓋。（張開裕攝） 事主遺體被帳篷遮蓋。（張開裕攝）
事主遺體被帳篷遮蓋。（張開裕攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，一名年約40歲男子，被發現臉部向下、昏迷倒臥石澳大浪灣沙灘近一號瞭望台對開石灘，有滑浪人士報案求助。
救援人員接報趕至，經檢查後證實事主已經死亡。由於事主身上沒有身份證明文件，其身份及死因有待進一步調查，案件列作「屍體發現」處理。
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