少女遭圍摑15巴 至今6人落網

【本報訊】早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在後樓梯，遭多名戴口罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後報案求助。執法部門於前晚接獲報案，指一名14歲少女懷疑於去年8月中，在旺角洗衣街一商場梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該些男女掌摑面部。

旺角區警員經情報分析及調查後，於前日及昨日在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕一男4女，年齡介乎15至22歲，他們已被扣留調查。

稍後，警員再拘捕多一名16歲少女，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，案件至今共拘捕6人。

據了解，少女與該批施襲者因打桌球認識。案發於去年8月，其中一名女施襲者指事主曾講她壞話，因此相約講數。事主應約到金雞廣場後樓梯，結果遭多人包圍及掌摑。

部分疑犯有黑幫背景 執法部門表示，女事主被10名男女欺凌，他們並非同學，屬朋友關係，因流連油尖旺區經朋友介紹而認識，部分疑犯為黑社會成員，拍片者相信同是施襲者，並已掌握在逃人士的資料。