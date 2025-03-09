東呼即應：私家車撞貨Van即逃 熱心司機發片緝兇

【本報訊】很多人都說香港人情比紙還薄，事不關己，己不勞心，不過凡事也有例外。《東呼即應》近日發現，有好心司機遇見有私家車司機掉頭倒車撞貨Van後不顧而去，於是上傳車Cam片，曝光事發經過協助「緝兇」，獲網民大讚好人好事。同一車Cam片末段同場加映「彩蛋」，兩名單車友高速駛過並表演「Chok」頭，網民驚呼「高手在民間」。

網上流傳的車Cam片段，只見一名私家車司機，掉頭期間倒車，豈料一下子撞向一輛客貨車。從畫面中，那輛客貨車「為之一震」，便知道力度有多大。之後涉事私家車懷疑不顧而去。據發文者所說，他起初只打算拍照，後來回到家裏，才想起可能有行車紀錄儀片段，找了一陣子終於找到，於是放上網協助「緝兇」。

車Cam片尾 單車手炫技 除了有部分網民「正義超人」上身，質疑為甚麼不即時下車「攔截」，大多數網民均認為這是值得表揚的「好人好事」，別讓有些人以為肇事逃逸毋須負責。而片尾另有「彩蛋」，「同場加映」單車手表演「Chok頭」。果然高手在民間，不過還是小心為上，千萬不要撞到其他車和行人。