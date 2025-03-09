東呼即應：釣魚詐騙短訊猖狂 東呼即應教提防

核對網域服務保安心 可疑連結勿亂按 釣魚詐騙手機短訊防不勝防，有騙徒冒認網購物流平台，利用同名短訊混淆視聽，騙取金錢。由於真假難辨，有人索性不回應任何機構短訊，結果錯過重要訊息，例如拒絕入境處來電，錯失討論外傭事宜的機會。資訊科技專家向《東呼即應》表示，現時短訊發送人名稱無限制，容易造成混淆，建議收到短訊時應確認有否使用相關服務，仔細核對網域；若有懷疑，切勿點擊任何連結。

墮假「菜鳥」局 男子遭刷卡12萬 「CyberDefender守網者」社交平台專頁上月25日公布，過去一周警方接獲63宗網絡釣魚騙案，損失金額超過320萬元，其中有45宗涉及假扮網購物流平台「菜鳥」，一名43歲本地男子點擊短訊內連結，輸入其信用卡資料後更被盜用超過12萬元。菜鳥指正在修復有關漏洞，不過事情曝光已經約一個多月，至今仍有市民反映收到類似釣魚短訊。

稱謂設置無限制 「#」字頭忌盡信 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，現時一般只要找到短訊的承辦商即可發送短訊，而短訊發送人的稱謂設置亦無限制。當手機收到短訊後，一般會把相同發送人的短訊放在一起，導致真假短訊均放在同一「收件箱」，亦即同一對話框內，令收件者混淆真假短訊。一旦騙徒把釣魚連結放進短訊內，市民就有機會上當受騙。因此，通訊事務管理局辦公室早前實施短訊發送人登記制度，在發送人稱謂前加「#」號，例如銀行、航空公司及部分公營機構，都會用加「#」號的方法發送。

方續指，騙徒現時愈來愈本地化，專門研究香港有甚麼公司仍未申請短訊發送人登記制而又經常向市民發送短訊或一次性驗證密碼，然後騙徒會利用沒有「#」號的短訊發送人名字發送假訊息。至於早前發生的偽基站事件，他指出，這些偽基站可以隨意發送有「#」號的短訊發送人登記制度的號碼，而用戶在收到假短訊的同時，亦可能遇到信號差、無法打電話或上網的情況。

為防範釣魚詐騙手機短訊，方保僑建議，市民收到短訊後，應先確認自己是否使用過該公司的服務；如果有，則需要核對網域是否一致；如果不太會分辨或有懷疑，最好不要點擊連結。他提醒，市民可以使用防騙伺服器測試連結的安全性，或檢查短訊發送人的真實性，以降低受騙風險。

方保僑 假冒的「菜鳥」連結要求用戶填寫個人資料。 菜鳥稱正在修復漏洞。 東呼即應、功夫茶爆料熱線 騙徒假扮「菜鳥」發釣魚短訊，要求用戶點擊連結，更新收貨地址。