醫健：伶牙俐齒：甚麼是成功的牙科治療？

兩個禮拜前有一位病人求診，口腔內的植牙都患上植體周圍炎需要手術移除，他十分懊惱說兩年前才種好，醫生還說治療很成功。手術移除的收費報了給病人後，病人忽然發怒，指現在國內植一支也沒有在敝診所移除一支貴，然後拂袖而去。

成功一詞，其實沒有內容也沒有多少意義，偏偏病人聽到後會感到安心，認為從此過上幸福快樂的生活。不過現代牙科作為醫學的一部分，怎樣才算為治療成功已經在很多文獻上詳細解釋，而治療成功也可以代表很多不同的意思，值得大家思考了解。

今天成功不代表五年後成功 治療解決了今天的疼痛，或是今天脫了牙再植好了牙齒，是一種當刻的成功。 可是病人並不是只活在當下，5年後、10年後，甚至30年後的牙齒健康，與今天的止痛應該同樣重要。要達到長遠的口腔健康，認知口腔裏已有的問題，例如牙周病，經常牙裂或是經常蛀牙等情況，並加以妥善處理是十分重要的概念。例如病人今天因為牙周病要脫去牙齒，應該先處理牙周病，減低其他牙齒或植牙再鬆脫的風險，而不應該不理牙齒缺失的因由立刻種牙，間接增加種了的植體過幾年患上植牙牙周病的風險。

生存等於健康嗎？ 關於植牙的文獻有兩個詞彙老是常出現，分別是存活率以及成功率。某某今日能夠生存，並不代表他是好好活着。同樣植牙可以在種植後10年仍然存活在口腔內，但可以同時有牙冠爆裂、牙骨下陷、牙肉發炎流膿等問題。要植牙10年20年後依然能夠在牙醫眼中稱為健康，長時間勤力保持清潔，並每年至少一次到診所X光檢查一次並進行清洗是基本要求。到植牙有不適，過了三五年才檢查可能已經太遲。

不同治療適合不同病人 不久之前筆者到山頂郊遊，經過好些豪宅的大門，不禁慨嘆「你畀我住我都住唔起」。距離工作地點很遠附近沒有港鐵站、放工後逛街買東西不方便、地方太大要請人打理、可能更要花重金安裝防盜系統，這樣的規格不是筆者的財力能夠負擔。

牙科治療其實一樣，末期牙周病病人當然想有全口植牙重建，可是除了一開始的重建價格不菲，以後的數十年還有很多潛在挑戰。首先，病人要被訓練直至能夠有效清潔所有位置，並願意每天要花足夠時間高強度清潔，更要定期見牙醫檢查並清洗。及後若果植牙以後發生問題例如植體周圍炎、牙冠爆裂、配件需要更換等等，所有後續療程也需要額外收費。到最後萬一植牙不幸需要移除，移除手術也有相應費用。

如果讀完以上潛在支出後讀者感到吃力，那國內幾千元一支植牙的全口療程可能不適合你。雖然牙托與植牙的進食能力差異明顯，不過限米煮限飯，長遠不能負擔的話只能將就將就。

成功的治療，除了手術做得漂亮，牙冠位置完美配合外，給予每位病人最適合他們的治療才是笑到最後的關鍵。

牙周治療科專科醫生 陳溢謙