支聯會拒交文件案上訴得直 當局：審視國安法執行機制

【本報訊】支聯會就拒交資料案終極上訴得直，包括前副主席鄒幸彤及兩名前常委獲撤銷控罪。政府當局昨日表示，《港區國安法》是新法例，執行時沒有先例可循，會審視判決及執行機制，研究完善執法機關處理程序，又認為是普通法的進程，應以積極態度看待。

對於判詞提及，控方以「公眾利益豁免權」將內容遮蓋。當局表示執行法律時，執法機關有所理解，但與法官的理解亦有可能會有出入。畢竟香港國安法是相對新的法例制度，很多有關條文在執行之時，執法機關沒有先例可循，如果法官，特別是終審法院的法官有看法時，當局需要完善執法機關處理程序。

當局又強調，本港仍存在國安風險，隨着國安案件的執法和檢控，執法機關和社會大眾亦會愈來愈理解相關條文。政府有需要完善執法機關處理程序，令國安法在執行時更符合法律要求，這亦符合普通法的法理進程。

判決後倘修例 否認輸打贏要 對於案件裁決後如果修改法例，當局指不是「輸打贏要」，又指一些新的法例，當案件去到法庭審訊，法院對條文有看法，政府會尊重並審視如何做得更好。因港區國安法是由全國人大常委會訂立，如需要修改須經由人大去修改。