禁毒領袖課程 將涵太空油內容

【本報訊】去年涉太空油毒品案件的被捕人數按年急升，由2023年的8人激增至去年的278人，當中61人是21歲以下青年，年紀最小只有12歲。第4屆禁毒領袖學院啟動禮昨日舉行，執法部門表示，太空油毒品在去年上半年已成為第3位青年最常吸食的毒品，本屆禁毒領袖學院課程將加入太空油毒品。

包括戒毒治療吸食後症狀等 本屆禁毒學院將邀請多名醫生、教授等專業人士，為學員度身打造一系列課程。為讓學員更了解太空油毒品，將加入相關內容包括戒毒治療、吸食後症狀等，從而更有效的宣傳禁毒相關的內容。執法部門強調，涉毒案件一宗都嫌多，判罰也十分重，呼籲青年切勿涉及任何毒品。

執法部門指，禁毒學院今屆將有100位學員接受培訓，而過去3屆合共已經培養了300名禁毒領袖，向超過11萬人傳遞禁毒訊息。同時，今年學院的報名人數再創新高，僅中學就有65隊報名隊伍，最終有20間中學獲選。

執法部門表示，整體禁毒工作仍有較好進展，青年涉毒人數由2021年的430人持續下跌至去年的129人，創下近年新低，當中學生的跌幅就達近八成。