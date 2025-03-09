大熊貓孖B命名賽 收逾3.5萬份建議

【本報訊】大熊貓龍鳳胎上月開始與觀眾見面，港府聯同海洋公園舉辦的大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽本月7日截止。海洋公園昨在社交平台公布，市民對為「家姐」「細佬」起名反應熱烈，命名比賽共收到超過3.5萬份命名建議，結果將於今年上半年公布，得獎者將獲專函通知，「家姐」及「細佬」則會被保留作為牠們的乳名。

上半年揭盅 家姐細佬留作乳名 大熊貓龍鳳胎命名比賽上月15日開始，命名比賽所有香港居民均可參加，每人限參加一次，寶寶的乳名「家姐」及「細佬」將不會被考慮作正式名稱，參加者亦要以不多於100字解釋建議名字意義，未能提交文字解釋，或在文字解釋中加入非文字描述，例如表情符號，或字數超過100字者，命名建議將不獲考慮。

比賽設「最佳作品」一名及「優異作品」八名，評審準則包括名字須有意義、富創意；以及能凸顯大熊貓龍鳳胎寶寶年輕、可愛及活潑的性格特質。評選將依據命名理念，選出最契合熊貓寶寶的名字，得獎者會獲得豐厚獎品。其中「最佳作品」得獎人將獲總值逾2.2萬元獎品，包括海洋公園成人全年會籍4個、價值6,576元的「家姐」與「細佬」毛公仔，及價值2,000元的海洋公園餐飲禮券等。優異作品獎品，包括海洋公園成人全年會籍兩個、價值1,000元的大熊貓紀念品，及價值1,000元的海洋公園餐飲禮券。