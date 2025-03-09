未來商用地擬增彈性 酒店寫字樓研不限定

檢視北都片區意見 招標條款或更進取 政府下年度不會推售商業用地，發展局局長甯漢豪昨日表示，未來推地時會每年按情況檢視，考慮增加商用地彈性，例如不再規限只能用作酒店或寫字樓等，因為商業用地庫存量高，市場變化快。至於為何不一併停售住宅地？甯漢豪解釋，住宅用地規劃是經過10年推算，有必要照顧社會需要，按目標推地，強調不存在托市一說，而本港現時也不存在住宅供應過剩問題。至於北部都會區的片區開發計劃，甯透露，有內地開發商提出平整片區產業地後，興建並營運園區，政府會檢視是否屬主流意見，日後招標條款或會更加進取。

甯漢豪昨出席一個電台節目，指市場變化快，政府會考慮增加商業用地彈性，例如不再規限用地只能用作酒店或寫字樓，以至增加住宅成分。未來會檢視的商業地分布於東涌、洪水橋厦村、沙田石門、觀塘、茶果嶺及九龍灣；檢視標準包括該區的定位、周邊空置率、未來供應及交通配套等。她提到，若該區本身不是定位為核心商業區，調整加入住宅元素的空間較大；而檢視改劃作住宅時，亦會考慮該區是否有很多新樓存貨未賣，若再把商業地轉為住宅，「對市場未必係好」。

按目標推住宅用地 否認托市 坊間有要求停售住宅土地之聲，甯漢豪表示，住宅用地規劃是經過10年推算，若因市場擔心太多土地會影響樓價而不去推地：「我哋又點樣同希望有多啲樓房、可負擔樓房嘅市民交代？」她強調，政府並非為了托市，而是按目標推地，並盡量做到不會經常流標，以免影響市場及持有現樓業主的信心。對於有意見指，本港現時住宅供應過剩，她重申，日前政府已高調澄清不存在過剩問題，目前的住宅空置率平均數與之前相若，私樓租金亦有上升趨勢，「如果過剩點解租金又向上升呢」？

分期支付片區地價 諮詢業界 此外，政府正研究讓發展商可分期支付北部片區地價，甯漢豪表示，地價屬政府收入，及早收取對政府有好處，過去投得土地的發展商須在一個月內付全款，運行良好，不能輕易放棄有關做法，但容許分期支付地價，是針對大規模土地開發，例如北部都會區片區開發，發展商要投放100億至200億元成本，可彈性處理，甚至可在後期有收益時與政府分成，局方正就有關方案向業界作意向調查。同時，政府正就北部都會區3個片區開發試點做市場意向調查，本月底完結。甯漢豪說，有內地開發商提出平整片區產業地後，興建並營運園區，政府會檢視是否屬主流意見，日後招標條款或會更加進取。

提及明日大嶼進展，甯漢豪表示，交椅洲人工島填海工程並非擱置，只是非現階段的優先項目，但仍會作為長遠土地供應來源，已開展的研究工作會繼續進行。她續指，立法會曾批出5.5億元撥款作為人工島的規劃及研究，即填海及環境評估等，去年亦開展3個涉款9,000萬元的勘探項目，若不繼續完成已批出項目，除了可能面臨違約賠償，之後若再開展亦有額外開支，強調已進行的項目不會浪費或過時，但暫時沒有推展人工島的時間表。