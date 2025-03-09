自動車測試設標籤 先導計劃監察表現

去年發2牌照 5獲批項目聚焦 新的自動駕駛車輛規管框架已經實施。運輸署表示，去年底發出兩個自動車先導牌照，批准兩名申請人分別在北大嶼山及西九；至今有5個獲批項目聚焦自動車測試，另外8個項目與車聯網技術及其他相關範疇有關。在香港進行的自動駕駛技術測試，最高能達到國際標準5級別中的第4級別；而正在測試的先導自動車須展示新標籤以供識別。

涉私家車小型巴士測試 運輸署昨在社交平台表示，該署去年底發出兩個自動車先導牌照，批准兩名申請人分別在北大嶼山及西九文化區，展開自動駕駛私家車及自動駕駛小型巴士的測試項目。不同應用場景的路面測試為自動車的應用提供大量數據和使用反饋，協助推動自動駕駛技術在香港進一步發展。

智慧交通基金一直資助本地機構或企業進行與車輛相關的創新科技研究和應用，該署指，至今有5個獲批項目聚焦自動車測試，另外8個項目與車聯網技術及其他相關範疇有關。這些測試的路段涵蓋公共道路及不同場景，例如香港科學園及個別私人屋苑。

運輸署亦稱，目前在香港進行的自動駕駛技術測試，最高能達到國際標準5級別中的第4級別，達致高度自動化駕駛，即在特定設計運行條件下自動駕駛系統可持續地執行全部動態駕駛任務，並自動執行最小風險策略。

新的自動車規管框架具彈性，配合不斷演變的技術，便利業界在本港更廣泛及靈活地測試及使用自動車，對邁向智慧出行的目標踏出一大步。運輸署會密切監察先導計劃下各自動車項目的測試表現。