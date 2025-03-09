研AI輔助治癌 減輕前線工作量

【本報訊】醫院管理局正推行各項改革措施，其中包括引入科技提升服務效率，減輕前線人員工作量。醫管局主席范鴻齡昨日出席一個肺癌活動時透露，當局正研究引入科技，協助支援癌症病人，但強調相關人工智能系統仍處於發展階段，亦只會作輔助角色，並非要取代醫生。

范鴻齡表示，當局正研究引入科技，協助支援癌症病人，例如於普通科門診及急症室中，引入人工智能系統覆檢X光片，並於驗出特定結果時發出警報，以提醒醫生多加留意，並幫助病人盡快了解病情，但相關人工智能系統只會作輔助角色。

衞生署署長林文健於同一活動表示，肺癌是本港最常見、死亡率最高的癌症。前年因肺癌而離世的患者，佔所有癌症的死亡人數達26%。而實踐健康的生活模式，例如不吸煙、恒常運動和健康飲食，是預防疾病的不二法門。

禁加味煙冀助遏肺癌 他又提到，控煙是其中一項有效預防肺癌的措施。政府未來會推出加強的10項控煙措施（俗稱「控煙十招」），其中包括禁止加味煙，相信禁止加味煙可以有效減低女性及青年吸煙率。他呼籲大眾市民承諾不吸煙，同時支持身邊人戒煙。