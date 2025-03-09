日本名店爆諾如 外遊應注意防禦

病毒遇酒精仍能生還 宜減食生海產 再有日本食肆出現諾如病毒爆發個案，遊日人士需慎防感染！日前連續4年獲得米芝蓮一星殊榮的懷石料理名店「喜一」，以及米子市尾高町和菓子老店「清月」出現集體食物中毒，導致合共至少155名顧客上吐下瀉，其中部分患者更被驗出感染諾如病毒。兩店已被當地衞生部門勒令停業。香港衞生署昨日提醒，指日本由上月起錄得多宗因進食受污染食物而感染諾如病毒的個案，市民外遊時應提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低食物中毒的風險。

上月起逾150人中招 2店停業 衞生防護中心總監徐樂堅表示，根據日本當局公布的資料，由上月至今已有超過150人因為光顧「喜一」或進食「清月」製造的日本甜點而感染諾如病毒。日本衞生當局的資訊也顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，他特別呼籲計劃或正在當地的市民提高警覺，注意衞生，避免感染。

他續指，一般而言，諾如病毒於冬季較為活躍。由於該病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸小量諾如病毒，亦有機會受感染。而傳播途徑，則包括進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，以及接觸受污染的物件等，亦有可能導致大規模爆發。另外，由於酒精未能有效殺死該病毒，市民須謹記使用梘液和清水潔手。

防護中心資料顯示，感染諾如病毒後出現的症狀包括嘔吐、腹瀉、輕微發燒等。大部分患者會自行痊愈，症狀通常於1至3天內有所改善。

鹽醋酒芥末並無殺菌作用 要預防經由食物傳播的疾病，市民在外進食時，應注意避免進食生的海產，亦要選擇可靠及有牌照的食肆。另外，鹽、醋、酒及日本芥末並沒有殺菌作用，不應嘗試使用相關配料殺菌。

據日媒報道，大阪府河內長野市餐廳「喜一」於上月8日及13日，有33名相關人士出現腹瀉、嘔吐等症狀，包括該店廚師及顧客，有患者的糞便樣本中被檢測出諾如病毒。該店遂被當地政府勒令暫時停業。該店復業後，再有23名顧客及廚師出現類似病徵，懷疑感染諾如病毒。日本政府再於3月2日，勒令「喜一」無限期停業。

另外，米子市尾高町「清月」和菓子店亦出現集體食物中毒。日媒報道指，上月26日至本月2日期間，有99人食用「清月」在米子市的兩間門市銷售的草莓大福或傳統和菓子後，出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，當地衞生部分調查後認為事件由諾如病毒所引起，並於一名負責生產食品的員工身上，以及該店草莓大福餡料中檢測出諾如病毒，遂要求「清月」暫停營業5天。