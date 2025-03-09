港大醫學院擴建申撥 立會周五討論

【本報訊】立法會將於周五（14日）討論香港大學醫學院擴建工程，相關工程計劃工地位於沙宣道6號，現址建築物包括4座建於1990年代初的學生宿舍，計劃擬將何善衡夫人堂及其附近相關構築物拆除，其餘幾間宿舍則會進行結構鞏固工程，並在其旁邊興建兩座大樓作臨床培訓設施中心。估計費用為10.4億元，額外的經常費用將由港大承擔，當局計劃今年內向財委會提交撥款申請，獲通過後可於4年內完成。

涉款10.4億 料年內闖關 立法會文件指出，過去20年間，港大醫學院獲教資會資助的學生人數，從2002/03學年逾1,600名，增加至2024/25學年近4,700名，上升達194%。而醫科生的學士學額，由2016/17學年至2018/19學年期間每個學年約有210個，增加至2022/23學年至2024/25學年的每學年295個，增幅達四成。由下學年至2027/28學年的3年期，港大每學年提供的醫科學士學位更會再增加至325個。

而港大醫學院的教學設施，由2002/03學年的6,500平方米，增加至2024/25學年的一萬平方米，增幅僅為54%，而該院的學生設施面積增幅更只有23%。為免空間不足而影響醫療人員培訓，政府擬推展港大醫學院擴展工程，其中包括兩座大樓作臨床培訓設施中心，分別樓高17層及14層，將提供住宿設施，預計可額外提供413個床位供瑪麗醫院進行臨床培訓等學生使用 ；學生活動設施，包括臨床培訓室、自修室、多用途活動室等；以及相關配套設施，包括接待處辦公室、儲物室和洗衣房。