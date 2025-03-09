生產力局招聘會 2000創科職位雲集

【本報訊】港府去年施政報告提出多項推動教育、科技及人才發展的措施。生產力促進局昨日舉行招聘會，有超過40間國際企業參與，提供逾2,000個創新科技相關就業機會，工作職位包括解決方案架構師、數據工程師等，招聘會上亦舉辦多個職業及求職講座、行業體驗活動及工作坊等，亦設置AI面試測試，共吸引逾2,000名求職者登記。

設AI測試 分析面試弱點 生產力促進局的招聘會邀超過40間國際、內地及本地知名企業參與，並獲近20間本地學府、公營及非牟利機構支持，為求職者及企業僱主提供高效就業速配平台。活動費用全免，更特設AI面試測試，即場分析求職者的面試強弱項，以及「CV Clinic」一對一專人優化履歷服務等。

熱門工作職位包括解決方案架構師、數據工程師、系統營運主任、商業/系統分析師、軟件/架構工程師、數據庫管理員、網絡營銷主任、業務開發專員、數碼營銷主任等等，以及各機構的實習生、管理培訓生招募等。

勞工處自2023年起恒常推行「大灣區青年就業計劃」。勞工處大灣區青年就業科勞工事務主任張佩芳表示，該計劃鼓勵企業繼續聘用香港青年，聘用條款在計劃完成後則自由訂立，企業花了18個月培訓一班對兩地熟悉的人才，相信企業會繼續聘用他們，或年輕人有興趣嘗試其他工作，也多了些自身優勢。