調查：近半長者不滿減糖財案

【本報訊】新一份財政預算案公布後，有調查發現約半數受訪長者不滿意預算案建議，過半數不同意「兩蚊兩折」乘車計劃，逾70%長者促加快執行「落車拍卡」措施。調查亦問及長者對醫療券的看法，近90%受訪者認為應該提高醫療券津貼金額以回應增加的醫療支出。

73%促推「落車拍卡」 明愛長者聯會（長聯會）收集了1,079份有效回覆，發現受訪者對預算案的滿意度較低，表示滿意或十分滿意的受訪者僅有11.6%（125人），而表示不滿意或十分不滿意的受訪者有46.3%（499人），42%（453人）認為普通。

在長者出行方面，73.1%（789人）受訪者同意政府應加快執行「落車拍卡」措施，75.1%（811人）同意對「兩蚊乘車」優惠措施設立定期檢討機制。在醫療方面，有87.6%（945人）受訪者同意政府應提高醫療券津貼金額以應對醫療支出的增加，其中48.9%（460人）認為應增加1,000元。

長聯會建議，應加快執行「落車拍卡」措施，解決長車短搭問題，又認為當局應提升醫療券津貼以應對醫療支出。政府對上一次修訂長者醫療券援助額已是2014年，而近十年來本港醫療通脹物價持續上升，醫療費用按年遞增。亦呼籲政府關注長者的醫療需求，及時調整醫療券金額，緩解長者在醫療費用上的壓力。