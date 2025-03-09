$2車政府開支 逾半補貼60至64歲出行

【本報訊】新一份財政預算案向長者兩元乘車優惠計劃開刀，新增每月240程限制，而10元以上車費則收兩折。勞工及福利局昨指，享用兩元乘車優惠的250萬人中，其中28%為60至64歲，但因交通機構並沒有向他們提供半價優惠，他們佔政府補貼開支的55%，但無意針對這群組調整，認為若再分年齡群組，會令設計變得複雜。至於調校八達通機牽涉的行政成本，他表示暫未能交代，而部分是否可不由政府承擔，會再與八達通公司探討。

當局無意就年齡群組分類 勞福局局長孫玉菡在電視台節目表示，兩元乘車優惠的增長有數個因素，首先年齡門檻降低了，令更多人受惠，另一個是公共交通工具的票價有調整，而當局沒有調整，覆蓋範圍亦更大，現時包括渡輪、小巴以及部分居民的巴士，60至64歲的群組佔用政府整個補貼額大概55%。當局指公共交通工具對於65歲以上人士設有半價優惠，所以政府只需為半價優惠下的餘款提供補貼，但交通營運商對於60至64歲人士一向沒有有關安排，故當局的補貼「一定係高一啲」。不過他指如果再分年齡群組，設計會變得複雜，故政府無意針對這群組作調整。

他續指，無論相關群組是60至64歲或是65歲以上長者，計劃原意都是希望銀髮族更加願意出行。乘車次數方面，60至64歲平均每天是1.4程，65歲以上平均是一程，「唔係差好遠」，但交通營運商以往只對65歲以上提供半價優惠，故政府補貼60至64群組較65歲以上多。

兩元優惠的24/25年預算開支約60億元，修訂後變43.9億，他指原本預計所有合資格人士都會使用，但實際上有12%人即使申請了樂悠咭，過去3個月都沒用過優惠，預算開支一直增長，因此要提出一些措施。