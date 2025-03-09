攤分費用開支反增 議員憂小業主縮沙

【本報訊】政府估計參與「聯廈聯管」試驗計劃的住戶，每月攤分的費用約百多元，議員楊永杰認為，「聯廈聯管」最大的問題還是「錢」，若有關樓宇的管理服務只需清潔和組織會議等，基本是可以的，因為舊唐樓清倒垃圾費現時每幢約1,800至2,000元，加上組織法團會議的些微開銷，估計一幢6層高、一梯兩伙的舊唐樓應每戶每月只需百餘元，但若加上其他服務如保安等，支出勢會上升，擔心會令小業主卻步。

業主失聯 或難授權管理 現時不少舊樓有找不到業主或業主長期在境外生活的情況，單位由租客使用，令管理授權十分困難。楊永杰指，這種情況雖會對成立法團帶來一些障礙，但「聯廈聯管」最大的問題是「錢」，只要參與「聯廈聯管」所攤分的費用，較原先樓宇住戶承擔的支出水平要高，小業主可能便卻步。

他舉例，市建局在城南道的「聯廈聯管」項目，本來有4幢單幢舊樓打算參與，但後來有兩幢樓宇因費用問題而退出。至於項目餘下的兩幢樓宇，其增設的電閘和閉路電視是受市建局資助，當資助期完結後，小業主是否願意保留實屬疑問。

楊又引述同在九龍城區，城南道有一些舊樓的垃圾費支出，可以低至100元以下。

楊又稱，「聯廈聯管」計劃若要順利推展，需讓小業主覺得「有着數」，即使有額外支出但可換來更好服務。他建議，參與計劃的舊樓可考慮大廈牆身廣告，或將樓宇天台租予電訊商作流動通訊發射站之用，藉此抵銷部分管理費開支。