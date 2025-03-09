聯廈聯管治理三無 每戶料月付逾百元

針對油尖旺等重災區 試行記錄一年數據 香港舊樓林立，全港4萬多幢私人樓宇當中，約3,000幢舊樓屬於既無立案法團、亦無居民組織和管理公司的「三無大廈」，這些大廈缺乏管理及維護，政府打算推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，本月起陸續諮詢參與試驗計劃的區議會，包括油尖旺、深水埗、九龍城和荃灣區，之後會邀請地區團體提交建議書，期望今年年中可啟動計劃。民青局指，只要有兩幢大廈參與就可「聯廈」，料「聯管」大廈攤分的費用每戶每月只需百多元。地區人士認為計劃有一定難度，但有助提升舊樓管理。

法團失效老舊單幢樓可參與 民政及青年事務局局長麥美娟昨日出席一個電台節目時表示，當局已預留700萬元推行「聯廈聯管」試驗計劃，該計劃不但針對三無大廈，還包括樓齡較高、約10層8層高的單幢樓，以及法團運作失效的住宅樓宇。麥又指，物業單位雖是市民的重要資產，但有些業主以為沒有法團就沒有責任，政府要協助業主承擔該負的責任，管理好自己的物業。

計劃開展後，可協助物業單位數少、無力承擔物業管理公司費用的樓宇進行聯合管理，舉例可以讓區內幾幢樓宇共同聘請物業管理公司負責樓宇的日常管理，若有關樓宇的法團運作失效，則根據《建築物管理條例》幫助他們召開大會，重新成立法團。如果是三無大廈，就會先協助成立法團。由於成立法團需時，過程中有關業主亦可透過非政府組織去採購物管公司的服務。

將經業主大會選擇物管公司 談到物業管理公司會否配合，她指計劃屬調研階段，業界都明白「聯廈聯管」未必能賺大錢，只能有微利，因此會透過運用科技，如安裝閉路電視以減省一些管理成本，若果有幾幢樓攤分，費用就會相對合理，是業主可以負擔的。參考市建局在九龍城的經驗，大概是每戶每月百多元。麥指，實際收費要視乎大廈需要哪些服務，如果有維修工程的話，費用又會不同，物管業界都明白計劃或只有微利，但仍有很多物管公司有意參與，而「聯管」大廈攤分的費用，估計每戶每月需百多元。

參與計劃的大廈最少要兩幢，同時亦可容納更多大廈加入，但聘用物管公司則必須依照《建築物管理條例》的程序並進行招標工作，最終要通過業主大會去決定選擇哪一間物管公司，以確保收費。如果日後對提供服務的物管公司不滿，當局會把投訴轉介給物業管理業監管局跟進。