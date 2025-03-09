獨家報道：變招施美人計 力谷私煙經濟

車站外溫柔引誘 游擊請試食兜售 港府連年加煙稅後，本港市售香煙成為每包售價逾百元的「奢侈品」，私煙大行其道且氾濫成災，不法分子除聘學生到屋邨派點心紙、送貨上門外，還在交通交匯處如港鐵與巴士轉車站施「美人計」，派出妙齡女子請市民食煙或試食等伎倆兜售私煙，本報記者在大埔墟港鐵站附近直擊私煙「游擊隊」的兜售情況，有葵青區議員亦關注區內有所謂「請食煙」的情況，促海關因應私煙販的新招執法。

現時本港出售的主要品牌捲煙每包零售價已高至約為102元一包，與之相比，私煙價格則十分之低，最低可至210元每條（200支），即私煙價格低至正價的三成以下。高額價差令私煙吸引力大增，私煙販銷售亦更活躍。早在去年中，私煙販已不滿足於屋邨派點心紙的方法，不時派出「游擊隊」主動在街頭出擊，他們大都會在人流密集的交通交匯處游走。

交通交匯處游走 同黨把風 大埔墟港鐵站是熱點之一，傍晚6時許是下班高峰，大埔墟港鐵站外圍近達運路的人行路上，有不少煙民步出港鐵站後在路邊抽煙或等轉車，煙民群吸引了私煙團隊，只見兩至3名年約20歲、面容姣好的女子走向煙民群，分別柔聲詢問煙民要不要試試她們的香煙，有少女更打開手提箱，內裝各種品牌香煙任路人挑選。

若有煙民拿取了她們推銷的私煙，女子便會詢問煙民平時抽的是甚麽煙、有無興趣嘗試購買她們的私煙，又會與該煙民互換聯絡方式。據了解，這些私煙的售價每條約在210至500元之間，品種繁多，當中又以原產地為韓國的品牌為主，也有內地香煙品牌。若有煙民意有所動，女推銷員便會游說煙民買多幾條可再享甚麼優惠，更聲稱「今日落單，兩日即可安排送貨」。

聘學生派點心紙 葵青重災 女子推銷期間，有兩名青年在一旁觀望，似為「睇水」。而被兜售的煙民大都是30歲開外的中年男子，面對「靚女」埋身，部分疑似不好意思拒絕、直接幫襯買煙，也有人留下電話聯絡，「游擊隊」逗留未幾，便快賣快閃了。

除了大埔區外，葵青區亦是私煙兜售重災區，該區區議員伍景華、伍志華、周劍豪、郭慧敏和林翠玲，上月下旬已向區議會提交聯署提問，指葵芳有小店以低價出售私煙，有學生為賺外快在區內派發點心紙，亦有免費請人食煙的推銷行動，詢問當局在區內的執法情況。海關書面回覆指，一直有專責隊伍定期於葵青區開展反私煙執法行動，就街頭出現「試食香煙」、「請食煙」的銷售手法，海關指會將個案轉交控煙酒辦跟進。

本報向海關查詢，去年海關搗破私煙案件21,284宗，檢獲私煙數目有6.14億支，價值高達27.23億元；去年各口岸跨境旅客超額攜帶免煙稅的數量亦多達19,072宗。

來源地難稽考 成分無保證 長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，政府於前年及去年加煙稅冀減少本地煙民數字，但加稅後吸煙率僅微跌0.4%，而同期煙草稅稅收卻大減近半，反映不少煙民或已經轉投私煙市場。而近年的私煙販不但於社交平台上推銷私煙，更聘請年輕人到街頭，向煙民推廣。他希望控煙酒辦可加大力度，打擊私煙買賣。他續指，不少白牌煙或「老鼠煙」聲稱來自韓國、歐美等地，惟市民根本無從稽考，而私煙成分更是沒有任何保證，建議市民切勿嘗試。政治組

推銷私煙的女子大都年輕、面容姣好。 檢控販賣私煙人數及被定罪人士判罰 海關去年偵破私煙案數字