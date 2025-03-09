要聞港聞

獨家報道：變招施美人計 力谷私煙經濟

私煙「游擊隊」在街頭兜售時會快賣快閃，在同一地點停留時間不長。 私煙「游擊隊」在街頭兜售時會快賣快閃，在同一地點停留時間不長。
私煙「游擊隊」在街頭兜售時會快賣快閃，在同一地點停留時間不長。
車站外溫柔引誘 游擊請試食兜售
港府連年加煙稅後，本港市售香煙成為每包售價逾百元的「奢侈品」，私煙大行其道且氾濫成災，不法分子除聘學生到屋邨派點心紙、送貨上門外，還在交通交匯處如港鐵與巴士轉車站施「美人計」，派出妙齡女子請市民食煙或試食等伎倆兜售私煙，本報記者在大埔墟港鐵站附近直擊私煙「游擊隊」的兜售情況，有葵青區議員亦關注區內有所謂「請食煙」的情況，促海關因應私煙販的新招執法。
現時本港出售的主要品牌捲煙每包零售價已高至約為102元一包，與之相比，私煙價格則十分之低，最低可至210元每條（200支），即私煙價格低至正價的三成以下。高額價差令私煙吸引力大增，私煙販銷售亦更活躍。早在去年中，私煙販已不滿足於屋邨派點心紙的方法，不時派出「游擊隊」主動在街頭出擊，他們大都會在人流密集的交通交匯處游走。
交通交匯處游走 同黨把風
大埔墟港鐵站是熱點之一，傍晚6時許是下班高峰，大埔墟港鐵站外圍近達運路的人行路上，有不少煙民步出港鐵站後在路邊抽煙或等轉車，煙民群吸引了私煙團隊，只見兩至3名年約20歲、面容姣好的女子走向煙民群，分別柔聲詢問煙民要不要試試她們的香煙，有少女更打開手提箱，內裝各種品牌香煙任路人挑選。
若有煙民拿取了她們推銷的私煙，女子便會詢問煙民平時抽的是甚麽煙、有無興趣嘗試購買她們的私煙，又會與該煙民互換聯絡方式。據了解，這些私煙的售價每條約在210至500元之間，品種繁多，當中又以原產地為韓國的品牌為主，也有內地香煙品牌。若有煙民意有所動，女推銷員便會游說煙民買多幾條可再享甚麼優惠，更聲稱「今日落單，兩日即可安排送貨」。
聘學生派點心紙 葵青重災
女子推銷期間，有兩名青年在一旁觀望，似為「睇水」。而被兜售的煙民大都是30歲開外的中年男子，面對「靚女」埋身，部分疑似不好意思拒絕、直接幫襯買煙，也有人留下電話聯絡，「游擊隊」逗留未幾，便快賣快閃了。
除了大埔區外，葵青區亦是私煙兜售重災區，該區區議員伍景華、伍志華、周劍豪、郭慧敏和林翠玲，上月下旬已向區議會提交聯署提問，指葵芳有小店以低價出售私煙，有學生為賺外快在區內派發點心紙，亦有免費請人食煙的推銷行動，詢問當局在區內的執法情況。海關書面回覆指，一直有專責隊伍定期於葵青區開展反私煙執法行動，就街頭出現「試食香煙」、「請食煙」的銷售手法，海關指會將個案轉交控煙酒辦跟進。
本報向海關查詢，去年海關搗破私煙案件21,284宗，檢獲私煙數目有6.14億支，價值高達27.23億元；去年各口岸跨境旅客超額攜帶免煙稅的數量亦多達19,072宗。
來源地難稽考 成分無保證
長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，政府於前年及去年加煙稅冀減少本地煙民數字，但加稅後吸煙率僅微跌0.4%，而同期煙草稅稅收卻大減近半，反映不少煙民或已經轉投私煙市場。而近年的私煙販不但於社交平台上推銷私煙，更聘請年輕人到街頭，向煙民推廣。他希望控煙酒辦可加大力度，打擊私煙買賣。他續指，不少白牌煙或「老鼠煙」聲稱來自韓國、歐美等地，惟市民根本無從稽考，而私煙成分更是沒有任何保證，建議市民切勿嘗試。政治組
推銷私煙的女子大都年輕、面容姣好。推銷私煙的女子大都年輕、面容姣好。
推銷私煙的女子大都年輕、面容姣好。
檢控販賣私煙人數及被定罪人士判罰檢控販賣私煙人數及被定罪人士判罰
檢控販賣私煙人數及被定罪人士判罰
海關去年偵破私煙案數字海關去年偵破私煙案數字
海關去年偵破私煙案數字
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者