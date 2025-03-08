龍七公：美國盛氣凌人 小弟也要作反

特朗普上任後，對加拿大、墨西哥屢次出言不遜，又盛氣凌人欲把格陵蘭及巴拿馬運河納入囊中，其霸凌到天際的風格，極速感染了一些白宮官員。早前特朗普宣布本月4日起對加、墨加徵25%關稅，實行沒到兩天便立即要押後生效一個月，自打嘴巴鬧了國際大笑話。

對於美國無差別關稅戰，全球都有心理準備，無論中國、加拿大或墨西哥都有反擊措施，這時本是「晒冷」壓陣的時候，但特朗普卻自己腳軟，一周內又加稅又暫緩，似如夢初醒般醒悟封殺加墨產品，美國會先受其害。

說起美國丟臉，近期可謂接二連三，澤連斯基作客白宮當日身穿簡單無領長袖T恤及作戰褲靴，過去3年，他幾乎都是這身行頭。白宮卻有記者挑釁他問「你為甚麼不穿西裝？你有西裝嗎？」、「很多美國人對你的不尊重感到不滿」。澤氏得體回應待烏戰結束，他會穿西裝，可能比記者身上那套好些，也可能差些。識趣的白宮主人到此應煞停鬧劇了，但特氏與在席的副總統萬斯都沒有。

西裝重不重要，我們且放在一邊。但在美烏領袖就俄烏戰爭的重要議程見面會上挑剔衣服，本就不是單純尊重主人與否的禮儀問題，簡單而言，在大事上挑剔小事，十分上不得枱面！提問者據說是美國右翼傳媒的人，美國人或對這類記者的背景熟悉不過，甚至不大理會這種偏激派，但外國政要、國際觀眾不知道呀，因此美國記者的蠻橫讓人印象深刻極了。

必須一提的是，去年12月7日，法國巴黎聖母院重新開放，特朗普在巴黎與法國總統馬克龍及烏克蘭舉行了三方會晤，澤氏當時亦是如此穿着。有美媒報道，特朗普的顧問斯通當時也狠批澤氏的衣着，認為穿成那樣對美國人民不尊重。可見，美國人不是第一次以服裝取人，也不是第一次以此霸凌他國他人。美國不是自由、民主的國度嗎？澤氏沒有赤身露體闖白宮，也沒悖逆宗教與習俗，衣香鬢影也不適合白宮這種機要重地吧？

接着丟臉的是「美國第一」不靈了，在白宮大吵後，西方世界出現反美情緒，挪威有航運公司不接美國訂單；歐洲有企業直接減少對美國貿易，先避為妙。加拿大更出現反美潮，加國人既不滿被美國矮化為第51州，也對特朗普團隊的傲慢開始大反彈。有加拿大電力公司威脅或中止輸電到美國；加拿大不少店舖下架美國產品，適應消費者減少買美國貨的新浪潮。

得罪友鄰 引爆怒潮 最好笑的是，不少加拿大人還效法特朗普玩起了改名活動，如醞釀把加拿大人每天一杯的「美式咖啡」，改名「加拿大咖啡」，為了咖啡加拿大化，當地飲品店各自動腦筋，自行調配屬於加拿大人口味的咖啡，讓「美式咖啡」從加國消失。過去緊跟美國的加拿大人現陷入「愛加潮」，同時亦是反美潮，失去友鄰的美國勢必有很多新體驗。