自成一家：核武國家愈多愈安全？

華府暫停對烏克蘭的軍事援助，迫使歐盟認真思考自身國防情況，昨天便通過一項籌集8,000億歐元的計劃，以便「重新武裝歐洲」。從宏觀的角度來看，這是一個歷史性的轉變，也是一個新時代的開始。美國新政府180度改變外交政策布局，開始令西方盟友轉向在不依賴美國的情況下生存。

俄烏戰爭持續3年至今，儘管歐美陣營不斷制裁俄羅斯，對這個核武大國卻一直投鼠忌器，不敢直接軍事介入戰事。反而是烏克蘭，在蘇聯解體後銷毀了國內所有核武器，以致俄國發起戰爭有恃無恐。這兩件事反映核威懾策略的確能夠發揮效果，擁有核武器是防止被別國欺凌的有力保障。

如今歐盟允許成員國大幅增加各自的國防預算，雖然有助保障歐洲安全，但成本極高，更好的方法其實是擁核的國家調整核政策，增加核武器數量，並且向與俄國接壤的東歐國家如波蘭部署更多戰術核武器，強化延伸威懾。法國作為歐洲僅有的兩個擁有核武器的國家之一，近日已表明將與歐洲盟友探討使用核威懾的可能性。

至於歐洲以外的美國盟國如南韓、日本，隨着所謂的中國與北韓帶來的威脅加劇，對美國核保護傘承諾的需求愈發迫切。近來特氏政府拒向烏克蘭提供明確的安全承諾，令兩國政府更加焦慮。南韓多項民調顯示大部分民眾支持首爾擁核。去年9月，時任南韓國防部長金龍顯也明確表示，該國可能考慮通過發展核武器，來應對北韓的核威脅。

隨着全球核擴散的風險愈來愈大，不少人擔心將令全球危險升溫。但從另一角度來看，更多國家擁有核武，意味贏得戰爭的成本極高，遠高於預期收益。一國在考慮發動戰爭前，或許會更加謹慎。