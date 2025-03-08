筆下風雲：對準美國七寸來打

中美貿易戰再升級，美國總統特朗普宣布對中國貨再加徵10%關稅，即總共徵稅20%。中國早已明言若美國執意打壓遏制，必會奉陪到底。

果不其然，中國迅速宣布反制，對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花，加徵15%關稅；原產於美國的高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、蔬菜、乳製品，加徵10%關稅。同時宣布，已被納入不可靠實體清單的美國生物科技公司因美納，禁止其向中國出口基因測序儀。中方亦將15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向他們出口軍民兩用物項。

顯而易見，中國是有備而來，不慌不忙，所有反制都是對準美國七寸來打。例如禁制稀土等軍民兩用物項出口到美國，便即時令美國軍工和科技產業大受打擊，皆因由戰機到電腦零部件製造都需要稀土。而對美國農產品徵稅，更是覷準了這些農業州份都是紅州這一「弱點」出招。這些農民都是共和黨和特朗普的支持者，當他們受到切膚之痛，對特朗普的支持勢必動搖，特朗普承受的壓力亦會加大。

事實上，自2018年美國首次對中國打響貿易戰以來，中國由最初有點不知所措，到現在已經是百折不撓，中美之間的貿易規模亦不斷縮小，由當年美國為中國最大貿易夥伴，到現在跌至第三位，已反映中國已做好脫鈎斷鏈的準備。

尤其美國的農產品可替代性太高，中國不買美國大豆，可改買巴西大豆，反而美國農民要尋找另一個等同中國這麼大的市場，完全不可能。貿易戰到最後誰人更傷，可想而知。難怪外長王毅繼續高姿態「教訓」美國，直斥「大國應當承擔國際義務，履行好大國擔當，不能唯利是圖，更不能恃強凌弱」，可謂底氣十足，擲地有聲。