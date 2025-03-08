龍吟虎嘯：享用烏克蘭大餐

在特朗普強行介入下，俄烏停火和談的實現成了一場對烏克蘭礦產資源、各類稀有金屬資源、石油天然氣等資源的爭奪。美國胃口最大，歐洲不甘人後，那麼這方面烏克蘭這塊肥肉到底有多肥呢？

美國、歐洲不失時機地做了盤點。一是烏克蘭的礦產儲備估值大約有14.8萬億美元；二是烏克蘭的煤炭大約有343.75億噸；三是天然氣大約有1.1萬億立方米，原油大約3.95億桶；四是烏克蘭有100多種礦產資源，包括鑭、鈰、釹、鉺和釔等稀有元素，以及鈦、鋰、石墨、鍺等多種關鍵礦產。這些關鍵礦產，對生產高科技產品人工智能的基礎設施、航空航天及國防產品至為重要；五是烏克蘭擁有歐洲最大的鋰儲量之一，約有50萬噸，佔全球總儲量3%；六是烏克蘭已探明的鈦儲量全球排名前10名，產量7%。

烏克蘭曾表示，其鈦儲量「能夠滿足美國和歐盟25年的需求」；七是烏克蘭是全球第14大石墨生產國，石墨是電動汽車及核反應堆的關鍵用料；八是烏克蘭是全球5大鎵生產國，這種金屬被用於低層防空和導彈防禦系統等尖端雷達系統的生產；九是烏克蘭聲稱他的鈹儲量「可滿足全球40年的產量」；十是烏克蘭是氖氣的重要供應國，氖氣是製造半導體不可或缺的氣體。根據西方世界崇尚的叢林法則，烏克蘭資源豐富，本就容易群狼環伺，招惹被搶掠、瓜分之禍。

不料，妄自尊大的烏克蘭總統澤連斯基，還要主動投靠美國西方給他們當槍使，挑釁俄羅斯導致一場必敗無疑的戰爭。最可悲的是，他為了讓美國西方支持打下去，他還提出了所謂「勝利計劃」，向美國西方兜售烏克蘭「擁有萬億計美元的礦產等自然資源」。如此賣資源打仗，只能引致美國、歐洲更加眼紅，瘋狂撲咬。更可悲的是，一項調查顯示「烏克蘭民眾認為出賣礦產資源已不再重要，他們說我們和孩子更需要活下去，只有活下去才有希望」。