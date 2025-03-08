要聞港聞

扶手梯偷拍女友人 中年漢被捕

【本報訊】前日中午約12時，執法部門接獲一名女子報案，指她本周二（4日）於銅鑼灣世貿中心乘搭扶手電梯期間，懷疑被一名同行男友人以手機偷拍。
執法部門經初步調查後，前日下午在灣仔區，以涉嫌「窺淫」罪拘捕一名姓王（43歲）男子，並把他帶走調查。行動中，警員檢獲被捕人的手機和案發時身穿的衣物。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者