冚毒品飯堂 38男女落網

【本報訊】旺角區警員早前根據線報及經調查後，於前日在區內展開打擊毒品行動，突擊搜查上海街一單位，以涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」，拘捕一名52歲本地男子；另外33男4女（34至73歲），則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人已被帶走調查。

警員在該單位內，共檢獲約100克懷疑海洛英、約50克懷疑冰毒、約17克懷疑可卡因、60粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品的工具，包括冰壺、錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總值約109,900元。

2住宅闢毒窟 38人就逮 另外，警員於同日在觀塘康寧道及聯安街兩個住宅單位，搗破兩個懷疑毒窟，檢獲共約21克懷疑「冰」毒、30克懷疑可卡因、19克懷疑海洛英、10粒懷疑太空油毒品煙彈及一批懷疑吸食毒品工具。行動中檢獲的毒品總值逾7.1萬元。

行動中，警員共拘捕33名本地男子及5名本地女子，其中一名34歲本地男子及一名62歲本地男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外31名本地男子和5名本地女子，年齡介乎25至66歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。所有被捕人已被帶走調查。