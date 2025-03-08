元朗破私煙倉 檢貨值2800萬

【本報訊】前日傍晚，海關於元朗一帶進行反私煙行動，期間巡至一個物流倉庫的卸貨區，留意到一名貨車司機正把數板貨物裝入貨車，由於其形迹可疑遂上前截查。關員及後在該貨車及物流倉庫內，檢獲約600萬支懷疑私煙，估計市值約2,800萬元，應課稅值約1,900萬元，隨即拘捕該名44歲貨車司機。

據了解，涉事私煙的品牌在本地較為少見，相信私煙集團之後會轉運出口至其他國家，但亦不排除有部分會流入本地市場。透過今次行動，海關已成功堵截一批私煙流入本港，將會繼續追查私煙的來源及流向，不排除有更多人被捕。

內地漢走私日本煙 藏天水圍酒店 另在昨日凌晨，海關在天水圍一酒店門外，截查一名形迹可疑男子，在其手推車上的尼龍袋內，搜獲約6萬支加熱煙。經初步調查後，關員再從他入住的酒店房間內，檢獲約9萬支懷疑未完稅日本煙及約5萬支加熱煙、數個旅行篋和大量日本免稅品封袋。涉案懷疑私煙及加熱煙總值約110萬元，應課稅值約31萬元。關員經初步調查後，以涉嫌「管有應課稅品」及「為售賣而管有另類吸煙產品」，拘捕該名報稱無業的36歲內地漢，他將會被落案起訴上述罪名，至於涉案加熱煙將轉交衞生署調查。

海關相信，今次行動已瓦解一個利用內地旅客走私日本煙及另類吸煙產品的集團，懷疑集團鎖定兩地香煙差價從中獲利。針對走私日本煙集團，海關在過去半個月於香港國際機場加強執法，共破獲約20宗私煙案件，檢獲約60萬支懷疑私煙和約46萬支另類吸煙產品，合共市值約400萬元，應課稅值約200萬元。行動中，關員共拘捕13男8女（26至53歲），大部分為內地旅客，其中一名內地旅客因管有約4萬支懷疑私煙而沒有作出申報，違反《應課稅品條例》，因而被判監4個月。