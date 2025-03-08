港鐵非經理級員工加薪 多數獲1.8%至4.3%

派至少0.2個月糧獎金 人人有份 港鐵公司前日公布去年大賺158億元，昨與工會開會交代最新薪酬方案。港鐵今年將按評分表現加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅介乎1.8%至5.4%，加幅較過去兩年少。另外，全體員工可獲相等於0.2個月薪酬的獎金。港鐵稱是次薪酬調整，經審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素。有工會指是次加薪貼近期望，但反對港鐵在有巨大盈利下，仍將核心工種外判。

港鐵今年將按評分表現加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，其中評級為2，加薪1.8%；第3級加3.6%；第4級加4.32%；第5級則加5.4%，幅度較過去兩年的2.05%至6.15%少。

洗衣補貼增至$300 獎金方面，所有員工可獲相等於0.2個月薪酬的基本獎金，評級為3級則可獲1.5個月，第4級可獲1.83個月，第5級則有2.17個月薪酬的獎金。同樣較去年1.55至2.22個月為少。同時，推薦獎金由6,000元至8,000元不等；員工洗衣補貼則由290元加至300元。

港鐵表示，按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，今年在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，大部分的非經理級員工獲1.8%至4.3%的基本薪酬加幅，並按業務表現等考慮發放獎金等。

港鐵又指，一直有聆聽員工代表、工會及員工就薪酬調整幅度的意見及訴求，而考慮過程中亦平衡了公司業務情況和可持續性，會繼續透過不同渠道與員工代表、工會及員工保持緊密溝通，關顧員工的需要。

工會指加幅貼近期望 香港鐵路總工會表示，是次加薪幅度與去年相若，亦貼近該會期望，又建議港鐵改善薪酬架構，拉開資深員工與新員工的薪酬差異，以彰顯資深員工價值，降低資深員工的流失率，以傳承經驗，保持工作質量。工會提到，港鐵在業績有巨大盈利的情況下，將核心工種外判，此舉將嚴重影響港鐵的服務質量，打擊士氣，破壞員工的歸屬感，該會對此表示反對。