涉賄球員打假波 4人准保7‧7再訊

【本報訊】廉政公署早前進行「勁草」執法行動，搗破一個涉及操縱足球賽事的外圍賭博集團，並落案起訴4人，包括集團主腦、球隊班主兼教練等，指他們涉嫌在比賽中以逾24萬元賄賂球員「打假波」操控賽果，藉此經營外圍賭博。案件昨於東區裁判法院首度提堂，4名被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至7月7日再訊，4人均獲准以10萬元保釋候訊。

包括港乙虎門班主球員 4名被告分別為姚曉聰（40歲，報稱足球教練，被指是外圍莊家）、蘇俊賢（32歲，報稱建築工人，案發時為「虎門體育會」球員）、盧康銘（30歲，報稱酒店經理，案發時為虎門班主、教練兼球員）及黃謙進（32歲，報稱營業員，被指是外圍「艇仔」）。4人同被控一項串謀詐騙罪，指他們於2021年4月29日至2022年8月18日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，不誠實地操縱或企圖操縱「虎門體育會」的乙組聯賽足球賽事賽果，藉以詐騙香港足球總會。

被告姚曉聰、蘇俊賢和黃謙進另被控一項串謀向代理人提供利益罪，指他們於2021年6月1日至2022年8月18日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，無合法權限或合理辯解而向作為代理人的「虎門體育會」足球員提供利益，作為該些足球員作出與其主事人的事務或業務有關的作為（即操控或企圖操控涉及「虎門體育會」足球賽賽果）的誘因或報酬等。案件編號：ESCC 608/2025