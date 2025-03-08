禁錮2泰女逼賣淫 2港女扯皮條入獄

【本報訊】兩名泰籍女子於前年被誘騙來港打工，遭禁錮在油麻地廟街強迫提供性服務，直至獲執法部門採取行動將兩人救出，並拘捕兩名被指是「扯皮條」的本地女子。兩名被告被控串謀依靠他人賣淫收入為生等罪，昨於區院認罪，分別被法官練錦鴻判囚12個月及10個月。練官指本案涉及國際販運人口的操作，事主被騙來港後獲告知要當性工作者，拒絕後卻遭恐嚇及禁錮，兩名被告均為犯罪團體一員，最終決定判監。

同屬跨國犯罪集團成員 兩名被告分別是鄢昔珍（52歲）及鄔清容（45歲），均報稱無業。鄢被控兩項串謀控制、指示或影響另一人，目的在於或旨在使該人賣淫及一項串謀依靠他人賣淫的收入為生罪，被判囚12個月。鄔則被控一項依靠他人賣淫的收入為生，被判囚10個月。

案情指，同為泰國籍的48歲事主Ｘ及41歲事主Ｙ，分別獲招聘來港及到布吉島當按摩師。Ｘ於2023年2月由泰國乘飛機到台灣轉飛澳門再乘巴士到香港，Ｙ於同月在機場出發時才得知是到港工作。兩人分別被帶到油麻地廟街某單位，並告知須要提供性服務，兩人拒絕後遭責罵及恐嚇。Ｙ其後透過電話聯繫泰國男友，並將此事轉達要求他報案。Ｙ於2月8日收到泰國駐香港總領事館的訊息，Ｙ再發送自己位置，執法部門成功找到涉事單位，破門而入救出兩人。

兩被告分別於同日及2月13日被捕，鄢承認曾當兼職扯皮條，負責招攬顧客並帶到涉案單位，每名顧客需支付250元，她會保留45元作酬金，餘下的錢會交予其他同夥。鄢又稱在2月7日接獲同夥指示要接Ｘ到涉案單位賣淫。鄔則稱自己負責將客戶帶到單位內，下令泰國女孩與他們進行性交易，自己會保留45元作酬金。案件編號：DCCC 85/2024