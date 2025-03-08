東呼即應：內地網購二手摺機 港女收頭髮太離奇

東呼即應接申訴 律師達人教點做 網購騙案不時發生，有港女向《東呼即應》申訴，早前在內地社交平台網購一部二手摺機，向賣家過數1,660元人民幣後，賣家從遼寧瀋陽發貨至香港。女事主開箱一看，收到一個手機空盒及一條頭髮，令其大為不滿，立即在平台舉報對方。但賣家刪除網上貼文，更封鎖女事主的帳號。有律師分析，買家可赴內地報案及入稟當地法院索償。網購達人也分享3大網購貼士，教大家避免墮入騙局。

據跨國支付平台去年發表的報告顯示，香港消費者平均每月在社交媒體上購物7次，但相關投訴及詐騙案件也隨之攀升，報告指出，超過73%的消費者曾遭遇支付欺詐，有人損失金額超過4.9萬港元。早前亦有報道，一位女士在網上以30多萬元從雲南購買翡翠，當收貨時卻發現70件貨物僅有16件到手而且貨不對辦。

《東呼》近日亦收到受害人Vicky爆料，她曾在小紅書上看到有用戶出售尚有保養且很新的二手手機，遂聯絡賣家並交易。賣家聲稱因不想被官方平台收取手續費，才在小紅書出貼文賣手機。她亦覺得合理便未起疑心，其後在2月18日透過內地支付寶支付1,660元人民幣，翌日就收到賣家傳來速遞包裹的編號。

可向內地公安舉報法院索賠 但兩天後賣家突然刪除了小紅書及相關貼文並封鎖了她。直至2月22日收到包裹後，發現僅有一條毛髮和一個手機空盒。Vicky表示，由於賣家社交媒體帳號均未經過實名認證，且交易涉及兩地，覺得追究無望，只能在平台舉報對方當買個教訓。

針對跨境網購和追討損失的問題，律師蘇文傑指舉報或索賠地點取決於犯罪行為和當事人身份。若犯罪行為在內地，或涉及內地供應商或人士，可在內地舉報索賠。假如追查到對方在深圳，可到深圳的公安部門舉報。若索賠金額不大，可在當地的基層人民法院進行民事索賠。

蘇文傑提醒，交易時務必了解對方身份，選擇實名登記平台，記錄交易細節，包括交貨時間、貨物訊息、價格、運費承擔等，以保障雙方權益。他指內地亦有保障消費者權益的組織及機構，如中國消費者協會及當地市場監管局，如購物有不滿都可以向相關機構投訴。

避私下轉帳 退貨與客服商量 香港消費者委員會稱，過去兩年共接獲49宗投訴個案，涉及跨境網上購物及營商手法，提醒市民謹慎選擇交易對象，選用設有退款機制的付款方式。

網購達人Gaga也分享3大網購貼士，包括交易要通過官方平台進行，避免私下轉帳，若賣家要求到私人帳號交易就一定要小心。其次要謹慎選擇支付途徑，利用微信、支付寶的防詐騙系統，如果對方曾被多次投訴，系統都會有安全風險提示。最後，退貨時要與客服提前商量，因為在港網購通常會涉及轉運。

包裹中有一個手機空盒。 網購達人 Gaga 東呼即應、功夫茶爆料熱線