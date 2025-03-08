11鄉郊代表補選 3‧18起提名

【本報訊】政府昨就鄉郊補選公告刊憲，11個鄉郊代表席位需要補選，候選人提名期為本月18至31日。當局指，候選人必須在辦公時間，親身向相關選舉主任遞交已填妥的提名表格，若該村有超過一名獲有效提名的候選人參選，將會在4月27日進行投票。

候選人須獲5村民提名 是次將為6條現有鄉村、5條原居鄉村/共有代表鄉村各選出一名居民代表。該6條現有鄉村為烏石角、錦山村、大埔頭、圍頭村、礦山村及東鎮圍；而5條原居鄉村/共有代表鄉村則為觀音山及崗背、下嶺皮、蛤塘、蠔涌以及坪墩。

當局指，參與原居民代表選舉的候選人必須是該原居鄉村/共有代表鄉村的原居民，並已登記為該村的選民和通常在香港居住；至於居民代表的候選人則必須是該現有鄉村的居民，在緊接提名之前的6年內一直在該村居住，並已登記成為該村的選民。

當局又指，所有候選人必須是年滿21歲或以上的香港永久性居民，並獲得最少5名該村的登記選民提名，不得在多於一類選舉中參選。