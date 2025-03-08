呈報吸毒人數 年輕群體增8%

【本報訊】近年新興毒品「太空油」在青少年間竄紅。政府禁毒處禁毒常務委員會昨日公布去年藥物濫用及相關毒品統計數字，指去年被呈報的整體吸毒人數有5,068人，較前年的5,540人下降9%，不過，去年21歲以下青少年被呈報吸毒人數則由664人上升至720人，按年升8%，當中226人吸食「太空油」。

青少毒榜 太空油排第3 最常被吸食的3種毒品為海洛英、可卡因和甲基安非他命（俗稱「冰毒」）；青少年群組中，最常被吸食的毒品依次為大麻、可卡因和「太空油」，其中「太空油」自去年上半年起成為此群組最常被吸食毒品中的第3位。

為加強「太空油」的管制，政府已將「太空油」主要成分「依托咪酯」及其3種類似物列為毒品。政府發言人表示，將依托咪酯列為毒品有助增加阻嚇力，亦有利於執法機構對「太空油」相關罪行，採取更嚴厲的執法行動。

禁常會主席李國棟表示，「太空油」的「魔性」在近日社會熱議的事件中顯露無遺，誤以為吸食「太空油」只是小事的青少年，應從相關案件中認清「太空油」的毒害，呼籲市民遠離「太空油」。

另外，根據執法部門的統計數字，2024年涉及毒品罪行的被捕人數，由前年的3,407人下跌至3,243人，按年跌5%；而被拘捕的21歲以下青少年則由323人下降至301人，按年減少7%。而同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士遭定罪比例高近九成。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年中，逾半數刑期達5年以上，最長的刑期為22年。