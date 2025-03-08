LIV Golf香港站舉行 深圳球迷專程觀賽

LIV Golf香港站一連3日在粉嶺高爾夫球場舉行，開幕禮特意設表演助興。（香港高爾夫球會Fb）

【本報訊】獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可LIV Golf香港站，昨起一連3日在粉嶺高爾夫球場舉行，吸引大批球迷到場觀賽。有球迷說比賽是高爾夫球界一大盛事，期望更多賽事在港舉行；亦有深圳旅客稱連續兩年來港觀賽，賽事完結後會順道一日遊。

開幕禮設表演助興 LIV Golf香港站首輪賽事昨早展開，開幕禮上，主辦單位安排醒獅及舞蹈員在草地上表演助興，有數以百計的球迷舉手機拍照。賽事吸引不少知名外國球手參與，球迷在賽道旁邊等待，希望能與球星握手。而在比賽期間，球手身後亦逼滿人，全神貫注觀看球賽，十分肉緊。

另一方，主辦單位在場內設嘉年華，在球迷區有遊戲和食物攤位，又安排DJ播放強勁音樂等。有來自深圳的球迷表示，現場的氣氛很好，十分放鬆，希望能繼續舉辦，又說會在賽後在港一日遊；亦有本地球迷說賽事氣氛熱烈。另有市民稱每年都會來觀賽，大讚活動是本港高爾夫球界一大盛事，匯聚世界的好手。