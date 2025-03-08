黎智英案7‧28結案陳詞 料需8天

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊昨日踏入第145日。隨着控辯雙方完成呈遞文件，案件證據部分正式完結，將排期7月28日進行口頭結案陳詞，預計需時8日。另外，法庭將在下周二（11日）下午開庭，就陳詞部分給予指示。

黎智英一方於前日完成覆問。代表3間公司的大律師昨日向法庭呈上6項文件，包括相關備忘錄。與訟各方完成修訂同意案情。同意案情提及，及至2020年11月，黎智英向壹傳媒有限公司共借款6.5億元，尚未獲還款。案件證據部分正式完結。各方討論接下來的日誌。法庭同意，給予控辯雙方各6星期時間準備結案陳詞。

辯方確認不再提憲法爭議 控方需在4月提交陳詞，辯方在5月尾作回應。之後，控辯各方會就法律議題作書面陳詞及回應。辯方在本案開審前，曾表示會提出憲法爭議，惟由於相關議題已在終院處理「快必」譚得志煽動文字案上訴許可中解決，辯方昨確認，不會再提有關爭議。口頭陳詞方面，辯方預計需要5日，控方預計需要兩日，3間公司代表大狀稱需時約半日。法庭最終把聆訊定於7月28日，屆時會聽取與訟各方口頭補充陳詞。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至2024年6月11日，控方正式完成舉證，裁定所有控罪表證成立。案件編號：HCCC 51/2022