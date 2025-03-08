獲緬詐騙園釋放 6豬仔陸續返港

遭扣5至7個月不等 當局稱無付贖金 港人被「賣豬仔」到東南亞從事詐騙的事件有新進展。政府當局昨日表示，在一次聯合行動中成功營救6名港人，他們在緬甸被非法扣留約5個月至7個月不等，當中並沒有繳付贖金，獲救港人在專責小組的陪同下，於昨午在曼谷登上航機返港。協助受害者家屬的前區議員余德寶透露，家屬對今次幾名港人獲救感到鼓舞，有家屬指終放下心頭大石。不過，仍有一宗向他求助的個案還在當地，親友望特區政府盡最大努力協助，讓每一個香港人都平安歸港。

獲救6名港人分別為3男3女，年齡介乎29歲到44歲。日前，執法部門和入境事務處組成的專責小組前赴泰國參與營救行動。當6位港人在園區被營救出來後，於凌晨時分由緬甸軍方送至泰國的湄索（Mae Sot）地區，在泰國有關當局和中國大使館的協調下，昨午由專責小組人員陪同他們抵達曼谷，然後啟程返港。當局指，曾透過視像和6位獲救港人傾談，欣悉他們安全、身體狀況良好，他們對於有份參與營救行動的人士和單位表示感激，並期盼回港與家人團聚。

對於事前政府並無公布有官員往泰國參與統籌營救行動，當局解釋行動具隱蔽性，事前披露行動不利營救，亦會影響相關港人的性命。加上營救行動牽涉很多國家和不同的執法單位，亦有很多特別及隨時變化的情況，須親往當地與泰國國防部、司法部和警方等的高層人員一起監察及統籌行動，如果事先張揚，恐怕過程不會順利。對於有關行動的細節，當局又指不便透露，強調「政府目標只有一個，就是要盡快救人，事關人命是最重要的」。又指專責小組工作雖然艱辛，但非常有意義，感謝各方協助令受害人踏上歸途。

仍有3港人滯留東南亞 當局續指，去年第二季至今，總共有28名港人被誘騙到東南亞地區從事非法工作，加上今次獲救的6位人士，已經有25人回到香港。專責小組會繼續積極跟進餘下3宗仍未返港的相關求助個案，全力爭取他們盡快返回香港。

當局早前曾表示，會跟受害人家屬保持密切聯繫，並按需要再次派遣專責組前往當地協助救援。除了「用盡一切方法」營救被禁錮港人，還會在港進行相關調查，包括對中介人或已回港的受害人進行情報搜集。