醫健：醫健寶庫：糖尿病患者要提防骨折

糖尿病是一種影響全球數億人的慢性疾病，對於與糖尿病相關的微血管和大血管併發症（如糖尿上眼、糖尿腎、心臟病發），大家可能耳熟能詳。但原來糖尿病與骨折也會扯上關係？

若骨骼長時間處於高血糖狀態，骨質會受糖分破壞而變得脆弱，繼而較容易在低創傷的情況下（如在平地跌倒）折斷，我們稱之為「脆性骨折」，典型例子包括髖關節和脊椎骨折，這對患者生活造成嚴重影響，更可因併發症而失去性命。

補足營養 恒常運動可改善 事實上，很多研究（包括筆者的研究團隊）均發現二型糖尿病患者的骨折率較沒有糖尿病的高達四至七成，而血糖控制欠佳的糖尿病患者骨折風險則更高。此外，其他糖尿病併發症，例如糖尿上眼、糖尿腳亦會影響活動能力，而部分糖尿藥（如磺胺尿素劑）或引致血糖過低、暈眩，增加患者跌倒骨折的風險。

糖尿病患者要預防骨折，可從生活習慣入手：通過飲食或補充劑攝取足夠鈣質和維他命D，並定期進行適量肌肉強化和平衡運動。當然，積極有效控制血糖是保護骨骼的關鍵。在治療方面，患者宜選用較少引致低血糖反應的糖尿藥。最後，及早發現和治療骨質疏鬆也至關重要，若患者曾經歷脆性骨折或有其他骨折風險因素（如血糖控制欠佳或有併發症），應安排以雙能量X光吸收儀（DXA）檢測骨質密度，盡快作出診斷並對症下藥。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院內科學系臨床助理教授

呂德威醫生

香港大學李嘉誠醫學院