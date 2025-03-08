私院價格爭議多 消委會促列明收費

【本報訊】消費者委員會研究發現，過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，另調查發現私營醫療機構對同一服務的收費差距也甚大，例如割痔瘡的私院索價相差可達1.5倍。消委會表示，研究發現不少私院及日間醫療中心只是給予口頭預算，認為資料齊全度不足夠。

消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，有家長帶割傷手指的4歲女童到私院急症室求診並做縫合手術，醫院稱只有貴賓單人房，家長根據報價支付4,600元房價、5萬元按金及5,000元以上的醫生費。女童翌日出院，院方卻收取10萬元，稱當中7萬元是醫生費。消委會雖曾調停，但投訴人最終向私營醫療機構規管辦公室投訴。

醫療投訴調解成功率僅35% 她指出，醫療投訴不易調解，現時成功調解比率為35%。黃稱，私營醫療機構應提升價格透明度，又建議有關機構推出醫療套餐，助消費者更易理解收費。她稱醫護亦應預先與病人溝通，如有書面報價，亦可訂明醫生及相關收費，避免口頭報價收費不明。她同時建議業界採用一套通用治療及程序的編碼機制，訂明各療程的收費範圍，有助消費者比較收費。