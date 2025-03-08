上年度公院共29宗醫療風險警示 5載高
【本報訊】醫院管理局於昨日公布去年度公立醫院的醫療風險事件周年報告。2023年10月至2024年9月期間，當局合共通報29宗醫療風險警示事件（ Sentinel Events），較前一年度增加10宗；而重要風險事件 （Serious Untoward Events）則有80宗，按年減少兩宗。80宗個案中，有74宗涉及藥物錯誤，以及6宗錯誤識別病人身份或資料。當局表示，希望透過公布報告，提升公院醫護人員的風險管理意識。
多涉體內遺留物品
報告顯示，2023至24年度，公院的醫療風險警示事件有29宗，較前一年度的19宗增加10宗，是過去5年的新高。有11宗個案於2023年第4季發生，而去年的首3季，則分別錄得6宗、5宗及7宗事件。29宗個案中，最多為「在病人體內遺留工具或其他物料」，有13宗。而「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」亦有9宗，是過去9年的新高。另外，去年度亦有兩宗住院病人自戕個案。
13宗「在病人體內遺留工具或其他物料」個案中，有5宗涉及破損的器具、4宗涉及引流管或導管、3宗遺留紗布或敷料，亦有一宗涉及鼻胃喉管。
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