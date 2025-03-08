上年度公院共29宗醫療風險警示 5載高

多涉體內遺留物品

報告顯示，2023至24年度，公院的醫療風險警示事件有29宗，較前一年度的19宗增加10宗，是過去5年的新高。有11宗個案於2023年第4季發生，而去年的首3季，則分別錄得6宗、5宗及7宗事件。29宗個案中，最多為「在病人體內遺留工具或其他物料」，有13宗。而「錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序」亦有9宗，是過去9年的新高。另外，去年度亦有兩宗住院病人自戕個案。