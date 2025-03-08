35歲以上港人屬輕度缺碘 增患大頸泡風險

乾海帶紫菜可補充 亦有益發育中兒童 碘是人體必須的微量營養素，若攝取不足，隨時影響甲狀腺功能，導致甲狀腺腫（俗稱「大頸泡」），更可能令兒童發育中的腦部受損。孕婦、授乳婦女及嬰兒等較容易患上碘缺乏病。衞生署發現，未有服用含碘補充劑的孕婦及授乳婦女，以及15歲至84歲人口都有碘攝取量不足問題，35歲或以上人士更屬於輕度缺碘。食安中心昨公布研究結果，指市面上的食品中，碘含量最高的5款食品為乾海帶、乾紫菜、蟹乾小食、海苔小食及海苔飯素。

純藻魚蛋奶 含碘量較高 根據世界衞生組織建議，6歲至12歲學童每日碘的建議攝取量為120微克，青少年及成人應為150微克，孕婦或授乳婦女則需要攝取250微克。食安中心於2023年底收集共296個食物樣本，涵蓋10個食物類別，包括已知碘含量較高的食品，例如「純藻類」、「魚類及其製品」、「蛋類」、「奶類」，以及含海帶、藻類或海鮮等高碘配類的食物，例如「紫菜飯卷」、「紫菜湯」及「海苔小食」等。調查發現，就算同一類別的的食物中，碘含量亦有很大差異。而「純藻類」食物中，幾乎所有食品的每百克碘含量均超過600微克，冠絕其他類別。其次則為「水生動物（魚類除外）及其製品」，類別中逾半食品的每百克碘含量超過200微克。而每百克碘含量最高的食品，依次為乾海帶（18萬微克）、乾紫菜（4,000微克）、蟹乾小食（1,700微克）、海苔小食（1,600微克），以及海苔飯素（980微克）。

甲狀腺功能低下須慎服 中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁指出，不論攝取過量或太少碘，均會對身體有不良影響，建議市民考慮用「加碘食鹽」取代普通食鹽，也可以吃碘含量較高的小食，惟亦要注意鹽的攝取量不應過高。不過，若本身有甲狀腺功能低下問題，攝取高碘食物前宜先徵詢醫護人員意見。中心科學主任（營養標籤）林伏波則提醒，進食含碘量較高的食物時，應考慮蒸煮代替煎炸。由於碘會溶於水中，若食材的碘含量較低，可以考慮「連湯水都飲埋」。而加入海帶、紫菜等碘佔量較高的食物時，則可以於煮完食物後，只留小量湯水。