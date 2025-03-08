無視截乘直駛直過 4男女閘車毆的哥

碌地糾纏車Cam毀 即場就逮 昨日清晨，數名男女在尖沙咀街頭截乘的士，期間疑不滿中年的哥無視他們驅車「直行直過」，有人竟強行截停的士，偕同黨拖的哥出車外圍毆，期間更破壞的士車Cam等設備。有現場片段顯示，的哥用雙手緊箍一名施襲者，雙方「碌地」糾纏之際，其餘男女務求令的哥放手，因而狂踩其背部及狠扯頭髮。警員趕至經調查後拘捕4人，遇襲的哥需送院治理。

兜巴掌摑 踩背扯髮 昨晨約7時半，執法部門接報，指多名男女在尖沙咀松山道一酒吧對開襲擊一名的士司機。警員接報趕至，當場截獲3男一女（37至46歲），經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕4人，其中一名姓梁（46歲）男子另涉「刑事毀壞」被捕。姓張（42歲）的哥的頭、耳、手及背部受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送院治理。

黑衣女先勸阻後施襲 消息指，涉案男女當時在山林道近松山道截乘的士，懷疑張男駕的士駛經時未有理會他們，一名姓樊（37歲）男子登時扯火，隨即衝前截停的士，有人「兜巴」掌摑張男；與其同行的姓梁男子則登上乘客位，懷疑拍打張男、破壞的士車Cam及倒後鏡。樊男及後再夥同另一名姓邱（37歲）男子，涉嫌強行拖的哥出車外圍毆。期間，一名姓張（45歲）女子從旁涉嫌拉扯的哥頭髮。

據網上一段長約兩分鐘的片段顯示，的哥緊抱其中一名黑衫男子在地上糾纏，對方同行友人上前制止，嘗試拉開的哥不果，期間兩名男子先後起腳，朝的哥狠踢猛踩，一名黑衣女子見狀高呼「喂呀夠喇」，制止他們再次施襲。雙方擾攘多時，過程中不斷傳出粗口辱罵聲。諷刺的是，曾出言制止同行男友人施襲的黑衣女子，其後亦出手扯着的哥頭髮並拳打其背部，影片至此結束。