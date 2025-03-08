向4釘板工索賄近10萬元 隔離設施工頭及同黨認罪

【本報訊】一名工程分判商時任「工頭」及一名時任建築工人，涉嫌於新冠疫情期間在一個大嶼山社區隔離設施興建時，向4名經他們介紹入職的釘板工人索取及收受賄款共約9.8萬元，被廉政公署落案起訴。

兩名被告於昨日在西九龍裁判法院承認代理人索取利益等4罪，裁判官決定先提取被告的背景報告及社會服務令報告，兩人須還押至3月26日判刑。

受害人怕失去工作就範 兩名被告分別為呂宇山，53歲，正洪工程有限公司（正洪）時任「工頭」；及陳强，46歲，正洪時任建築工人。兩人共承認3項代理人索取利益罪名及一項代理人接受利益罪名。案情指，正洪於2022年3月至6月案發期間是大嶼山竹篙灣社區隔離設施建築工程的模板工程分判商，負責為地盤提供建築工人。被告呂宇山負責向正洪介紹工人，以及在該地盤監督包括被告陳强在內的多名釘板工人。

2022年3月初，陳强介紹4名釘板工人到該地盤工作，每人日薪2,000元，由呂宇山負責監督工作。兩名被告先後向該4名工人索取賄款，要求他們向呂宇山支付每個工作天500元賄款，以協助他們受聘。廉署調查發現，該4名工人因害怕失去工作，於是在獲發放工資後向呂宇山支付賄款，涉款共約9.8萬元。案件編號：WKCC 4599/2024