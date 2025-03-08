藥材「斤變錢」收貴160倍劏客 店員判社服

【本報訊】旺角一間藥店的一名男店員被內地遊客舉報，指在銷售中藥材時使用誤導手法，違反《商品說明條例》。該店員於上月21日在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，在還押14天後，昨日被判處120小時社會服務令及向案中受害人賠償1.1萬元。

即場磨粉逼購買 案情指，海關早前接獲一名內地遊客舉報，指旺角一間藥店的店員在銷售中藥材時使用誤導手法。海關調查發現涉案店員在銷售過程中，沒有就該遊客的查詢披露中藥材的計價單位，從而誤導該遊客相信是以「斤」計價，當有關中藥材被磨粉後，才表示以「錢」為計價單位，總值22,400元，價格較預期高160倍。該遊客最終被迫以約一半價錢購買部分中藥材。

海關強調，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。商戶須遵守《商品說明條例》的規定。任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊的方式提供重要資料，從而導致消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

消費者亦應光顧信譽良好的商戶，付款前要確定貨品的總價格和計價單位，購物後亦要保留單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為憑證。