安達臣道冧天秤奪命慘劇 死者家屬向精進等7公司索償

【本報訊】秀茂坪安達臣道一個建築地盤2022年9月7日發生致命工業意外，一部俗稱「天秤」的塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工死亡，6名男工受傷。其中一名死者家屬周四（6日）入稟高等法院，向精進建築等7間公司索償。

入稟狀指，2022年9月7日，徐學培在安達臣道石礦場第R2-2號用地附近地盤工作死亡，原因是7名被告的疏忽或違反謹慎責任。原告遂就傷亡索償，連同訟費及利息。入稟狀並沒有列明索償金額。司法機構網頁資料顯示，案件排期2025年8月15日提訊。案件編號：HCPI48/2025