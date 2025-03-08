判頭拖糧 逾百工友嗟遭殃 追薪堵路塞機場

至少兩個月涉620萬 被老婆追家用呻慘 建造業拖糧成災，去年遭欠薪拖數影響的地盤從業員多逾2,000人，涉款高達3億元，踏入2025年，地盤欠薪潮仍未停歇，逾百名工人昨在機場南交匯處發起佔據道路追討欠薪的抗爭行動，涉款逾600萬元，由於機場路近機場南交匯處來回行車線交通一度受阻，機場管理局即時通知執法部門，並通知巴士公司安排車輛改道。總承建商金門建築稍後安排旅遊巴，接載並派員陪同涉事工人到勞工處跟進欠薪一事。有參與行動的工人遭欠薪兩個月，坦言「我都被老婆追（家用）」。涉事的道路在45分鐘後逐步恢復正常。

涉二號客運大樓擴建項目 昨日早上9時30分，天氣嚴寒且有小雨，逾百名工人在機場南交匯處附近聚集，後在往機場方向的馬路拉起寫有「有汗出，無糧出」等字句的橫額，於雨中表達不滿，工人均是二號客運大樓擴建項目工程人員，來自多個工種。有工人表示，去年1月起在機場二號客運大樓擴建工程安裝幕牆，出糧紀錄一直良好，但到去年12月至今年2月，卻一直不獲發薪，他們向大判二判反映不果，有工人指被拖欠兩個月的薪金，要交屋租和伙食費等，太太亦向他追數。

機管局表示，獲悉事件後即派員到場，該局十分關注事件，已敦促總承建商金門建築盡快及妥善處理事件，確保工人獲得應有的報酬。至於昨日被堵的道路，至上午約10時15分已逐步恢復正常。

建造業總工會理事長周思傑向本報表示，工人求助指，涉事的二判自去年12月至今年2月都沒有發薪水，影響107名工人，涉款達620萬元。他透露，大判金門亦指無法聯絡到二判，對於二判是否「已走佬」一說，周坦言不清楚。

大判派旅巴 載赴勞處登記 談到昨日的行動，現場一度因為工人堵路而影響交通，周亦稱昨日「搞到封路」，大判亦有壓力，派出兩架旅遊巴，由大判的職員陪同遭欠薪的工人到勞工處，被欠薪者填寫欠款申請通知書，地盤管方又「拎咗啲入閘紀錄畀佢哋」，法例上，若工人對該些入閘紀錄、人工沒有異議的話，就會由大判金門暫時代支工人的薪金。

周引述稱現時訊息不一，有指二判收不到大判金門的錢，導致無法出糧；但金門的代表就反駁已出足糧予二判，周認為「誰是誰非，佢哋自己先知」。