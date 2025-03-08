過路返工 捱九巴撞 26歲女爆頭亡

公司對開 現場無交通燈出意外 上班途中在公司附近捱巴士撞，26歲女子身亡。昨晨上班繁忙時間，一名90後女子在荃灣國瑞路橫過馬路擬返公司途中，遭一輛往荃灣方向駛至的雙層九巴撞倒，事主捱撞飛彈數米倒地，爆頭重創昏迷，送院搶救後傷重不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危駕」拘捕巴士車長，車禍原因仍在進一步調查。據了解，現場附近沒有行人過路交通燈。九巴指事發地點非行人過路處，強調車長已即時扭軚閃避及煞車，而涉事車長過往駕駛表現良好，入職後未曾發生交通意外。

事發於昨日早上約8時半，一輛雙層九巴沿國瑞路往荃灣方向行駛，當駛至近傅屋路交界路口，一名姓黎（26歲）女子步出橫過馬路，隨即被巴士左邊車頭撞倒。由於撞擊力猛烈，事主遭彈飛數米，頭部重創血如泉湧，攤臥路面當場昏迷。姓黎（42歲）巴士男車長停車查看，並且慌忙報案求助。救護員接報趕至，即場替黎女急救並由救護車急送仁濟醫院搶救，惜至上午9時06分被證實不治。黎女家屬接獲通知趕至醫院了解，驚悉噩耗後俱悲痛不已。

車頭玻璃留下大面積裂痕 消息指，事主居於屯門區，而事發位置並非行人過路處，道路左邊的行人路設有圍欄，不排除事主由較前的葵涌電話機房車輛出入口對開，從左至右步出橫過馬路，詎料甫踏出數步便發生意外。

現場所見，涉事巴士車頭擋風玻璃留下呈蜘蛛網狀的大面積裂痕，懷疑屬於事主的眼鏡飛脫至車底，而路面亦遺下一條染血頸巾及大攤鮮血，由於調查期間有微雨，警員需用雨傘遮蓋血漬，以免影響搜證工作。

肇事車長涉危駕致死被捕 執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕姓黎車長，並把他帶走調查。受事故影響，國瑞路來回方向近傅屋路一度全線封閉，交通略為受阻，直至現場完成調查及清理後，該段道路始獲准解封，受影響的巴士路線亦陸續恢復原定路線行駛。執法部門呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電與調查人員聯絡。

據了解，涉事九巴行駛的36號線為循環線，來往荃灣西站及梨木樹。九巴發言人回應事件，指九巴一輛巴士駛至荃灣國瑞路近縉庭山，一名女途人從巴士左前方非行人過路處橫過馬路，車長立即向右轉閃避和煞車，不幸仍撞倒該名女途人，女傷者其後被送院搶救不治。

九巴指車長駕駛紀錄良好 九巴對事件感到難過，對死者致深切哀悼，已派員慰問家屬，並會配合調查起因。根據紀錄，車長過往駕駛巴士表現良好，入職後未發生交通意外。

汽車交通運輸業總工會第二副主席兼九巴分會主任黎兆聰表示，暫時未知涉事司機是否會員，但公司法律部會按程序，向員工提供法律支援，例如指派專業律師陪同同事落口供等，相信公司會穩妥處理事件。

他又指，意外很難避免，幾乎每日都會發生，有時未必是同事引致，亦有機會是外界的人或車造成，因此很難評論個別事件，但他相信，所有車長同事相當專業，有很高警覺的駕駛態度。