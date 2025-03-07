笑看天下：美國夢係堅㗎各位

特朗普重返白宮後，有人形容世界已重回叢林時代，因為在侵侵眼中，佢「無所不能」，其哲學就係8個字：順我者昌，逆我者亡。咁又係喎！侵侵日前向國會聯席會議發表長達99分鐘的演說，形容現屆政府上任43天內所取得的成就，比大多數往屆政府在4年或8年所取得的成就更多！如今，美國夢正澎湃湧現，比以往任何時候都更強大更美好，美國夢不可阻擋……

特朗普同時透露，收到烏克蘭總統澤連斯基信函，指對方經已回心轉意，準備在任何時間以任何方便的方式，與美方簽署礦產資源協議。澤連斯基再一次告訴世人，弱國無外交，靠人始終冇好下場，在侵侵停止軍援威脅下，還是要低頭。佢喺社交網站發布的視像講話影片中表示，上周在白宮與特朗普進行會談沒有如預期般順利，事情發展令人遺憾，又指沒有人想參與一場永無休止的戰爭，他已做好準備盡快坐到談判桌上，平息俄烏戰爭，讓烏克蘭人民獲得持久和平。「讓烏克蘭人民獲得持久和平」這句才是關鍵詞，人性有善有惡，有時「壞人」也可以做點「好事」！

胡適曾經說過：「以我幾十年的經驗，我感到青山就是國家。國家倒楣的時候，等於青山不在，青山不在的時候，就是吃自己的飯，說自己的話，都不是容易的事情。」如今，烏克蘭經歷3年戰爭，滿目瘡痍，澤連斯基或已深悟「留住青山」的重要，要做點好事。正如特朗普在演說中表示，自己正為結束烏克蘭的野蠻衝突而不懈努力，在這場可怕而殘酷的衝突中，數百萬烏克蘭人和俄羅斯人無謂地傷亡，而且看不到結束的曙光。

能煞停這場殘酷戰爭的，惟有「無所不能」的「偉大美國總統特朗普」！美國夢係堅㗎，各位！