自成一家：軟實力仍有改進空間

一家英國諮詢公司早前發表《2025年全球軟實力指數》報告，顯示中國在全球軟實力排名中首次超越英國，躍居全球最具影響力國家第二位，僅居於美國之後。這個調查結果並不令人奇怪。綜合國力一般可分成軟實力和硬實力兩部分，雖說兩者具有不可替代的特點，但在國際政治領域，最終還是最講究硬實力，硬實力是軟實力的基石，遠比後者重要。近年中國已成為全球第二大經濟體，軟實力大增實屬意料之內。

但中國在提升全球軟實力方面取得顯著進展的同時，依然存在一些需要改善的地方。譬如，中國的聲音在國際輿論場一直未能得到廣泛傳播，缺乏應有的話語權和主導權，以致在一些本應獲得國際認同的事件，反而陷入被動局面。

之所以出現這個問題，很大程度是因為北京一向只側重政府層面的傳播，與其他國家的民間交流，在廣度和深度上有很大的局限。但民間交流才是提升軟實力的重要途徑，北京有必要進一步鼓勵和支持民間組織、社會團體等，開展形式多樣的國際交流活動，增進中國與各國民眾之間相互了解，形成多層次的傳播格局。

值得一提的是，中國在推廣本國價值觀時，既要突出獨特性，也應體現它與人類共同價值追求的一致性。近年中國於影視、音樂等領域在海外取得重大突破，惟仍缺乏具有全球共鳴的原創IP，無法靠無形的感召力吸引外人，就是因為尚未形成跨文化現象級的影響力。相比之下，近來國產動畫片《哪吒2》大受海內外歡迎，其中一個原因是哪吒反抗命運、挑戰權威的故事超越了文化邊界，傳遞出普世的人性共鳴，與當前國際社會普遍認可的價值觀相融合，更容易被不同文化背景的人接受。