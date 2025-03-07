冰鑑春秋：獻祭台積電真有用？

承受不住特朗普的持續施壓，台積電決定大舉追加赴美投資高達1,000億美元，避免被課徵100%的關稅。而賴清德與民進黨側翼也發動宣傳戰，強調這是台美雙贏，非但不是出賣台灣，反倒讓台灣獲得更多安全保障。然而明眼人都知道，特朗普與其團隊從頭到尾沒提過任何有關保護台灣的事情，從特朗普在美國國會的演說便可得知，他認為這是美國單方面的勝利，台積電之所以投資美國，單純只是怕了關稅，美國不僅不必給予任何承諾，也不會像拜登時期給予補貼。他認為就算廢除晶片法案，照樣可以逼迫半導體產業鏈在美國生根。

從這種觀點來看，與其說台積電擴大對美投資是加強台美緊密聯繫，其實更像是台灣對美國爸爸的獻祭，期望藉由犧牲台積電的利益，換來美國關愛的眼神。可惜，就算是這樣卑微的目標，只怕也是緣木求魚。別忘了，台積電雖然是台灣晶片產業的龍頭，但台灣晶片產業可不止台積電，還有其他許多廠商，也同樣面對特朗普風暴的衝擊，這些廠商不像台積電一樣握有業界領先的關鍵技術，也並不在美國豁免關稅之列，即令前往美國設廠，原先承諾的補貼方案，可能也將成鏡花水月，在進退維谷之下，這些廠商究竟將何去何從？

特朗普課關稅的最終目的，是要在短期內將原本散布在各國的半導體產業鏈，全部逼往美國落地，這種揠苗助長的政策能否成功，各方看法不一，但勢必會對整個產業造成嚴重衝擊，台積電就算能夠過關，其他廠商也有辦法跟着八仙過海嗎？

照理說，這就是賴清德該出手據理力爭、為台灣廠商維護權益的時刻！可是，賴清德對特朗普顯然採取「不抵抗主義」！面對這樣軟爛的政府，台灣廠商也只有自求多福了。