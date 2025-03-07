橫眉冷看：將來誰會相信美元

美國總統特朗普和他的團隊，有一種奇怪說法，認為烏克蘭位處歐洲，基輔有事，只代表歐洲有事，跟美利堅無關，要華盛頓提供支援並非不可以，但要等價交換，甚至要作不等價的交換，最好是老美每投入一元，就能換取到5元的回報。侵侵這番「神邏輯」，居然得到不少人支持，筆者近日跟香港一些年輕人交談，竟然有很多人支持侵侵，他們也說烏克蘭問題，應該由西歐國家負責，美國沒理由要繼續「無私奉獻」。

世界警察的角色，從沒有人強迫山姆大叔去當，當初是他自告奮勇，走馬上任，而且一做便是數十年，在這個崗位上作威作福，好處享盡了，如今人家有事，卻突然撒手不管，甚至向人敲詐勒索，試問這是哪門子的道理？上世紀中後期，美軍派兵參與韓戰，又長時間讓第七艦隊駐守台灣海峽，後來更以保護中東地區安全為名，出動龐大軍隊進攻伊拉克。凡此種種，本來都是亞洲事務，與美國無涉，緣何當年又處處可見山姆大叔的身影？

老美借世界警察之名，在全球各地管這管哪，軍費大多是自掏腰包，表面看來好像虧了本，實際上卻是賺翻了。過去數十年，國際局勢相對穩定，經濟得以急速發展，這種環境最大的得益者，便是山姆大叔。正因為老美聲稱願意承擔維護世界和平的角色，因此大家才信靠美國，國際貿易才全面採用美元。美元霸權建立起來，美國才可以享受到連續幾十年，近乎是無限量印鈔的黃金歲月。

如今特朗普要美國退出世界警察的角色，其實亦無不可，但是，山姆大叔苦心經營多年的信譽、地位，也會日漸褪色，甚至破產。美國一旦失去了信譽，試問將來還有誰，會相信美元這張公仔紙？